L’armée achève le déploiement de l’obusier autopropulsé K9

Le déploiement par l’armée sud-coréenne des obusiers autopropulsés de type K9 est achevé. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dapa).Cette artillerie, mise en service en 2000, a été développée par la compagnie sud-coréenne Hanhwa Defense et l’Agence du développement de défense (ADD). La Corée du Sud était alors le deuxième pays au monde, après l’Allemagne, à mettre au point un obusier automoteur doté d’un canon dont la longueur atteint 8 m. Grâce à l’automatisation du contrôleur de tir et à une manœuvrabilité excellente, la possibilité de survie du conducteur a été nettement améliorée.Ainsi, le K9 a été exporté dans de nombreux pays européens et asiatiques en hissant ainsi le statut de l’industrie de défense sud-coréenne dans le monde entier. D’après un responsable de la Dapa, la Corée du Sud envisage de continuer à renforcer la capacité de cet équipement en mettant au point les modèles K9A1 puis K9A2, susceptibles d’être pilotés à distance sans conducteur à bord.