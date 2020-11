Sommet Séoul-Mékong : Moon Jae-in promet un soutien financier pour l’acquisition de vaccins contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud apportera un soutien financier à hauteur de 10 millions de dollars au profit des pays en développement pour l’approvisionnement en vaccins contre le nouveau coronavirus, et ce via le mécanisme « COVID-19 Vaccine Global Access », plus connu sous le sigle « COVAX ». C’est ce qu’a déclaré ce matin le président de la République lors du deuxième sommet virtuel avec les leaders des pays riverains du Mékong. Moon Jae-in a affirmé sa volonté de coopérer avec les nations du Mékong afin d’assurer le droit à un accès universel et équitable aux vaccins anti-COVID-19. Pour rappel, COVAX est un organisme multilatéral dont la vocation est de militer pour un accès juste à l’échelle mondiale de ces produits.Le chef de l’Etat a souligné que la Corée du Sud avait pu rétablir ses échanges commerciaux avec les pays du Mékong à un niveau semblable à celui de l’an dernier, grâce à une coopération étroite malgré la pandémie, et qu’elle renforcera davantage la coopération sanitaire et médicale.Le président Moon avait proposé, l’an dernier, de hisser les relations avec les pays riverains du Mékong au rang de partenariat stratégique, une proposition acceptée par ces derniers. A l’issue de ce rendez-vous, les nations partenaires ont adopté une déclaration conjointe visant à concrétiser la coopération bilatérale centrée sur sept domaines prioritaires définis au cours du premier sommet tenu à Busan il y a un an. Le texte prévoit des projets de soutien à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur, l’organisation de « l’Année des échanges Corée du Sud-Mékong », ainsi qu'une coopération pour aménager la ville intelligente et la ferme intelligente.Cette réunion fait partie des cinq sommets virtuels liés à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), programmés du 12 au 15 novembre.Hier, le locataire de la Maison bleue s’est entretenu avec ses homologues des 10 nations dans le cadre du 21e sommet entre la Corée du Sud et l’Asean. A cette occasion, il a présenté une version élargie de sa « Nouvelle politique du Sud ». L’initiative baptisée « Nouvelle politique du Sud et Plus » est composée de sept grandes lignes stratégiques. Dans cette feuille de route, le numéro un sud-coréen a précisé les moyens de renforcer la coopération sanitaire et médicale à l’ère post-COVID-19, et de fonder les bases pour le commerce durable et les investissements mutuellement bénéfiques. Et il a promis aussi de partager le modèle d’éducation sud-coréen et d’apporter un soutien au développement des ressources humaines.Demain, Moon participera à deux autres sommets, l’un avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Asean, de la Chine et du Japon (Asean plus trois), et l’autre avec ceux de l’Asie orientale (EAS). Enfin, il assistera dimanche à la signature du traité de Partenariat économique intégral régional (RCEP), entre l’Asean, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le RCEP sera le plus grand accord de libre-échange dans le monde.