Le Festival de la culture royale s’achève sur un succès populaire

Photo : YONHAP News

Le Festival de la culture royale, qui s’est ouvert le 10 octobre dernier, s’est achevé sur un grand succès auprès du public. Il s’agit d’une fête mettant en valeur les quatre palais royaux de la dynastie Joseon et le sanctuaire confucéen de Jongmyo, tous situés à Séoul.L'événement qui d’ordinaire se déroule au printemps a été repoussé cette année à l’automne en raison du COVID-19. Un total de 12 programmes sur le terrain et 18 en ligne étaient proposés.D’après l’Administration du patrimoine culturel, quelque 13 000 visiteurs se sont rendus sur les lieux de la manifestation. Quant aux contenus dévoilés sur la toile, à savoir des jeux, des vidéos sur YouTube, des blogs et des programmes télévisés, ils ont cumulé 2,16 millions de vues. Enfin, les réseaux sociaux liés au festival ont récolté près de 3,86 millions de clics.Les programmes mis en ligne pendant le festival restent accessibles sur YouTube à l’adresse suivante : url.kr/JIL1Tt.