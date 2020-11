COVID-19 : le taux de reproduction est supérieur à 1

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au COVID-19 reste supérieur à 200 par jour pour le troisième jour de suite en Corée du Sud. Le bilan quotidien à 0h, qui s’est élevé à 208 hier, fait état aujourd’hui de 223 cas : 193 d’origine locale et 30 importés. La propagation du nouveau coronavirus continue donc de s'accélérer, principalement chez les jeunes.Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), la part des infectés âgés de moins de 40 ans, qui représentait 38 % en septembre, a récemment frôlé les 50 %. Cependant, le nombre de malades se trouvant dans un état critique reste limité, avec 56 patients, alors que le pays dispose de 131 chambres capables de prendre en charge des personnes atteintes de formes graves et sévères du virus.A en croire la patronne de la KDCA, Jeong Eun-kyeong, le bilan quotidien des nouvelles contaminations a grimpé de 34 en moyenne au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente. De plus, le taux de reproduction du COVID-19, qui désigne le nombre moyen d’infections par un malade, est désormais supérieur à 1. Cela signifie que le nombre de cas journalier risque d’atteindre 300, voire 400 dans les deux à quatre prochaines semaines.Quelque 120 salles dispersées dans 29 établissements de santé ont par ailleurs été aménagées afin de permettre aux élèves symptomatiques ou atteints par le COVID-19 de passer le suneung. Les candidats mis en quarantaine pourront également prendre part le 3 décembre prochain aux épreuves du baccalauréat sud-coréen dans 113 salles d’examen spécialement créées dans ce but.