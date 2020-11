Masters d'Augusta : Im Sung-jae décroche la 2e place

Photo : YONHAP News

Le golfeur sud-coréen Im Sung-jae s'est classé dimanche au deuxième rang du 84e tournoi du Masters d'Augusta, qui s’est tenu à l’Augusta National Golf Club dans l’Etat de Géorgie, aux Etats-Unis. Le tournoi, qui a lieu d’ordinaire au mois d’avril, s’est déroulé cette année en novembre et à huis clos en raison du COVID-19.Im a rendu une carte finale de 273 coups, soit 15 en dessous du par, grâce aux cinq birdies et deux bogeys réalisés au dernier round. Il a ainsi partagé sa place avec l'Australien Cameron Smith. C'est l'Américain Dustin Johnson qui a remporté la victoire avec cinq coups de moins que lui, en battant le record du tournoi établi par Tiger Woods en 1997.Rookie de l'année 2019, le joueur de 22 ans est ainsi devenu le premier golfeur du pays du Matin clair et d'Asie à décrocher cette place au Masters, surpassant la performance de son compatriote Choi Kyoung-ju, qui s'est classé 3e en 2004.