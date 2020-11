Kim Jong-un réapparaît pour présider une réunion du Politburo

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a présidé, hier, une réunion élargie du Comité central du Parti des travailleurs dans le but de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19. C’est ce qu’a rapporté la KCNA, l’agence de presse du pays communiste. Il s’agit de sa première apparition depuis son déplacement, le 22 octobre dernier, au cimetière des soldats chinois tombés durant la guerre de Corée, dans la province de Pyongan du Sud.D’après le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, le leader, conscient de la gravité de la propagation de la pandémie, a effectué une évaluation approfondie des mesures sanitaires mises en place par le régime.Au cours de cette réunion, le comité du Parti de la faculté de médecine de l'université Kim Il-sung, à Pyongyang, a été violemment critiqué pour avoir commis un « crime grave ». Et d'autres départements du Comité central du Parti ont été également accusés d'« irresponsabilité » et de « manquement extrême au devoir ». Toutefois, les médias d'Etat n’ont fourni aucun détail sur le « crime » en question.