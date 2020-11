Photo : YONHAP News

Le pic de pollution atmosphérique, qui a débuté ce week-end dans l'ouest de la péninsule, se poursuit aujourd'hui. Les provinces de Chungcheong du Nord et du Sud ont notamment activé les mesures de réduction de la pollution aux particules fines, pour la deuxième fois cette saison. Les usines et les chantiers de construction de la région sont contraints de réduire leur activité et les véhicules les plus polluants doivent rester au garage. La situation devrait s'améliorer demain après-midi avec l'arrivée d'un vent d'est et du sud.Du côté des températures, ce lundi, elles restent élevées pour un mois de novembre, avec 19°C attendus à Séoul et à Andong, 20°C à Daegu et 21°C à Busan, dans le sud-est du pays.