Aéroport d’Ulleungdo : la construction va démarrer pour une ouverture en 2025

Photo : YONHAP News

Initié en 2013, le projet de construction de l’aéroport d’Ulleungdo suit son cours. Après l’achèvement des procédures d'évaluation environnementale et de concertation, les travaux sont sur le point de démarrer dans le sud de cette île située en mer de l’Est, pour une ouverture prévue en 2025. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Destiné aux avions de petite taille embarquant moins de 50 passagers, l’aéroport d’Ulleungdo se dotera d’une piste de décollage de 1 200 mètres de long et de 30 mètres de large. Le coût du projet est estimé à 665,1 milliards de wons, soit un peu plus de 500 millions d'euros.Grâce à l’ouverture de cet aéroport, le temps de trajet entre Séoul et l’île d’Ulleung passera de sept heures à une heure seulement.