Cybathlon 2020 : la Corée du Sud s'impose en exosquelette motorisé

Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne des Angel Robotics s'est imposée à l’épreuve d’exosquelette motorisé du Cybathlon 2020, qui s'est déroulé vendredi dernier à Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud. Elle était pilotée par Gong Gyeong-cheol, professeur à l'Institut supérieur des sciences et de la technologie de Corée (Kaist).Sorte de « Jeux paralympiques bioniques », le Cybathlon voit s’affronter des athlètes paralympiques assistés de prothèses robotiques dans des épreuves inédites. Sa première édition a été organisée en 2016 à Zurich, en Suisse.Au cours de cette 2e édition, le pays du Matin clair a décroché la médaille d'or en exosquelette motorisé. Contrairement aux courses en fauteuil roulant ou à vélo à main, dans cette épreuve, les athlètes sont équipés de prothèses de jambe ou de main qui leur permettent de marcher ou de courir. Vêtu d’une combinaison WalkON Suit développée par Angel Robotics, Kim Byeong-uk a achevé six courses, dont la marche et la montée d'escaliers, en 3 minutes et 47 secondes seulement, devançant son concurrent suisse d'une minute. Le médaillé de bronze en 2016 s’est déplacé à une vitesse supérieure à 40 mètres par minute avec une combinaison de 30 kg. Une vitesse de marcheur non handicapé.Equipée de la même combinaison robotique, la sud-Coréenne Lee Joo-hyun a quant à elle décroché la médaille de bronze avec un temps de 5 minutes 51 secondes.