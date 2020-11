Korean Air officialise le rachat d'Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Korean Air, la première compagnie aérienne de Corée du Sud, va racheter sa consœur Asiana Airlines. La nouvelle vient d’être officialisée lors d’une réunion interministérielle pour la compétitivité industrielle, tenue aujourd’hui. La Banque de développement de Corée (KDB) y prendra part en tant qu’investisseur financier.Dans ce cadre, la KDB va d’abord injecter 500 milliards de wons, à savoir environ 380 millions d’euros, dans Hanjin KAL Corp., la société mère de Korean Air, en émettant de nouvelles actions payantes. Elle va également acquérir des obligations convertibles d’une valeur de 300 milliards de wons, l’équivalent de 228 millions d’euros.A partir de cet investissement total de 800 milliards de wons (608 millions d’euros), Hanjin KAL lancera une augmentation de capital de Korean Air de l’ordre de 2 500 milliards de wons (environ 1,9 milliard d’euros) pour acquérir Asiana Airlines. Ainsi, Korean Air deviendra le plus gros actionnaire de sa rivale locale.Afin d’accélérer le processus de fusion entre les deux plus grosses compagnies aériennes sud-coréennes, leurs maisons mères ont immédiatement convoqué leur conseil d’administration respectif.Cependant, les obstacles à surmonter sont nombreux. Il convient notamment de s’assurer du soutien des syndicats au sujet de la future restructuration. Et puisque ce rachat donnera naissance à un géant aérien qui monopolisera le marché sud-coréen, il doit obtenir l'aval de la Commission du commerce équitable (FTC).