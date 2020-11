La FSC abaisse le taux d'intérêt maximal de 4 points à 20 %

Photo : YONHAP News

La Commission des services financiers (FSC) a décidé de baisser le taux d’intérêt maximal à 20 % à partir du 2e semestre 2021, contre 24 % actuellement. Cette initiative vise à alléger le poids des intérêts qui pèsent sur les citoyens à faibles revenus et qui affichent une faible cote de crédit.A noter que le nombre de personnes qui ont obtenu un prêt à un taux d’intérêt supérieur à 20 % s’élevait en mars dernier à quelque 2,4 millions. Le gouvernement estime que la baisse du taux légal maximal pourra bénéficier à 87 % des débiteurs. Le montant de la réduction des intérêts est estimé à 48,3 milliards de wons, un peu plus de 367 millions d’euros.En revanche, 13 % des débiteurs pourraient avoir plus de mal à recourir à un prêt bancaire. Afin d’y remédier, l'exécutif va débloquer un budget supplémentaire destiné aux personnes les plus vulnérables.C’est la deuxième fois que l’administration Moon décide de revoir à la baisse le taux maximal légal. Début 2018, il l'avait fait passer de 27,9 % à 24 %.