Séoul envisage d’étendre la notion de « famille multiculturelle » aux transfuges et aux réfugiés

Photo : YONHAP News

In Jae-geun, députée du Minjoo, le parti au pouvoir, a récemment soumis un projet de révision de la « loi d’assistance aux familles multiculturelles », adoptée en 2008. Ce projet prévoit le remplacement du terme « multiculturelles » par « immigrées », afin d'inclure également les transfuges nord-coréens, les réfugiés statutaires et les personnes naturalisées. Ceux-ci pourraient alors bénéficier de diverses mesures de soutien gouvernementales et offrir à leurs enfants la même éducation que leurs camarades sud-coréens.Tout en reconnaissant la charge budgétaire que représenterait une telle mesure, In a souligné que la politique d'aide aux classes défavorisées ne devait pas être évaluée uniquement sur la base de son coût. Et d'ajouter que tous les efforts seront déployés pour prévenir les doubles versements des subventions.De son côté, un responsable du ministère de la Famille a reconnu qu’il ne sera pas facile d’aboutir à un compromis avec les autres ministères concernés, dont ceux de la Réunification et de la Justice. Il a pourtant reconnu la nécessité d'élargir le soutien financier aux familles vulnérables.Le nombre de transfuges nord-coréens et de réfugiés s'élève respectivement à quelque 33 000 et 3 300 individus.