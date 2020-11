Recul de 3,8 % des exportations en octobre

Photo : YONHAP News

Selon les données rendues publiques aujourd'hui par le Services des douanes, les exportations sud-coréennes ont enregistré le mois dernier 44,9 milliards de dollars, soit 3,8 % de moins en glissement annuel, après une hausse ponctuelle le mois précédent de 7,3 %. En effet, elles avaient reculé depuis mars jusqu'au mois d'août de cette année.Les exportations journalières ont pourtant atteint en octobre 2,14 milliards de dollars, un record cette année, en raison du nombre de jours ouvrables moins élevé par rapport à il y a un an.Les semi-conducteurs, l'automobile et la communication mobile ont vu augmenter leurs ventes à l'étranger de 10,2 %, 7,1 % et 5,1 % respectivement, tandis que les produits pétroliers, la construction navale, l’électroménager et les pièces détachées automobiles ont accusé une baisse de 49,8 %, 19,5 %, 12,6 % et 8,8 %.Par région ou pays importateur, les Etats-Unis, le Vietnam et l'Union européenne ont acheté plus de produits « made in Korea », contrairement à la Chine, au Japon et au Moyen-Orient.Quant aux importations, elles se sont établies sur la même période à 3,91 milliards de dollars, soit une baisse de 5,6 %.