Automobile : la reprise se poursuit sur le marché intérieur tout comme étranger

Photo : KBS News

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a rendu publiques aujourd'hui les données sur la vente domestique et les exportations du secteur automobile pour le mois d'octobre. Quelque 160 000 unités ont été écoulées le mois dernier sur le marché local, soit 1,7 % de plus en glissement annuel. Ce malgré la réduction du nombre de jours ouvrables due aux congés de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes qui tombait cette année en octobre.Ces bons résultats ont été portés notamment par la mise sur le marché de nouveaux modèles. En effet, la nouvelle version du Carnival de Kia Motors s'est vendue à 12 000 exemplaires pour prendre la tête du classement. Elle est suivie par les modèles Grandeur (10 926 unités) et Avante (8 316 unités), deux modèles de Hyundai Motor.Concernant les voitures importées, quelque 25 700 exemplaires ont été écoulés dans le pays du Matin clair, en hausse de 4,1 % sur un an. Les marques allemandes ont augmenté de 10 %, alors que les véhicules japonais, anglais et français sont en recul.Les exportations du secteur ont enregistré sur la même période 200 600 unités, soit un recul de 3,2 % en glissement annuel. Elles ont pourtant progressé de 7 % en tenant compte des jours ouvrables. Quant à la valeur de ces ventes en dehors de la péninsule, elle a atteint 4,02 milliards de dollars, soit 5,8 % de plus sur un an.Cette hausse est survenue pour le 2e mois d'affilée grâce aux modèles à haute valeur ajoutée, dont les SUV et les « véhicules verts ». Effectivement, les modèles écologiques ont le vent en poupe sur le marché domestique avec 21 100 exemplaires vendus, soit un bond de 77,5 %, tout comme à l'étranger (30 100 unités, +30,1 %).