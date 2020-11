Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul enregistrent une forte hausse en ce début de semaine. Le Kospi, l’indice de référence, gagne 1,97 % et clôt à 2 543,03 points. Il s'agit de son niveau le plus élevé en deux ans et neuf mois. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, prend 0,98 % et termine à 847,33 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 314,3 wons (-2,61 wons) et le dollar américain 1 109,3 wons (-6,3 wons).