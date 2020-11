Suspendu depuis 2008, le tourisme aux monts Geumgang fête ses 22 ans

Photo : YONHAP News

Le tourisme aux monts Geumgang célèbre son 22e anniversaire demain, mais sa réouverture reste toujours incertaine. La baisse des tensions dans la péninsule coréenne a alimenté l’attente pour sa reprise il y a deux ans, mais avec le nouveau refroidissement des relations intercoréennes et le COVID-19, la situation est au point mort. Cette année, le groupe Hyundai Asan, principal opérateur des circuits touristiques dans cette région, ne prévoit pas de visite en Corée du Nord à l’occasion de cet événement en raison de l’épidémie virale.Les échanges des deux Corées concernant ce projet sont suspendus depuis janvier dernier avec la propagation du nouveau coronavirus. Le 23 octobre 2019, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait ordonné le démantèlement des installations sud-coréennes aux monts Geumgang, avant d’envoyer deux mois plus tard une notification au Sud demandant leur démolition d’ici février 2020.De son côté, Séoul a réclamé une rencontre en face-à-face pour en discuter et proposé la simple réparation des équipements vétustes. Le 30 janvier, Pyongyang a annoncé dans une circulaire qu’il reporterait le démantèlement à cause de la pandémie. Et le 16 juin, il a fait exploser le bureau de liaison intercoréen situé à Gaeseong, sur son sol, avant de menacer le lendemain de redéployer des troupes dans ces zones.Le ministre sud-coréen de la Réunification Lee In-young a affiché son intention de relancer d’abord les voyages individuels, lors d’une réunion avec les industriels concernés. Néanmoins, étant donné que le royaume ermite a fermé ses frontières sur fond de crise sanitaire et que les incertitudes demeurent autour de la situation géopolitique avec l’élection du nouveau président américain, la reprise des négociations sur ce sujet semble lointaine.