COVID-19 : la région de Séoul basculera jeudi au niveau 1,5 de l’échelle de distanciation sociale

Nouveau tour de vis du gouvernement. Le niveau des mesures de distanciation sociale va être relevé d’un cran à Séoul et dans sa région, face à une recrudescence préoccupante de l'épidémie de COVID-19. Il passera jeudi à 1,5, le second stade sur une échelle qui en comprend cinq.Cette décision a été annoncée aussitôt après la nouvelle réunion, ce matin, de la cellule de gestion de la crise sanitaire, présidée par le Premier ministre. Chung Sye-kyun l’a expliquée par le fait que cette dernière semaine, une centaine de personnes en moyenne ont été testées positives par jour seulement dans la région de la capitale.L’exécutif n’a toutefois pas encore placé la province de Gangwon au même stade, invoquant la nécessité de se concerter avec les collectivités locales. Dans cette région aussi, le coronavirus poursuit sa progression. Sachez que la région séoulienne et le Gangwon basculent au niveau 1,5 si la moyenne des nouvelles infections quotidiennes est supérieure respectivement à 100 et 10 pendant une semaine. Or, récemment, ils ont chacun recensé plus de 100 cas positifs pour le quatrième jour de suite et plus ou moins 20 cas pendant quatre jours. La donne a donc changé.Que signifie le niveau 1,5 concrètement ? L’exécutif définit ce palier comme étant le moment où débute la propagation dite communautaire. Il appelle des réponses adaptées.Le port du masque est bien sûr obligatoire. Le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité est imposé dans neuf catégories d’établissements qui font l’objet d’un « contrôle intensif » comme les clubs, les noraebangs, les restaurants et les cafés. Même chose dans 14 catégories de lieux placés sous le « contrôle général » comme les PC bangs, c’est-à-dire les cybercafés, ou encore les instituts privés.La capacité d’accueil des spectateurs et des fidèles est aussi réduite à 30 % dans les stades et les lieux de culte.