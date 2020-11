Aide d’urgence : les associations de migrants dénoncent le jugement de la commission des droits de l’Homme

Photo : YONHAP News

La Commission nationale des droits de l'Homme de Corée a récemment rejeté une demande pour que soit versée l’aide d’urgence du gouvernement à l'ensemble des étrangers résidant sur le sol sud-coréen, en expliquant que l’exclusion de certains étrangers ne constituait pas une discrimination. Cette allocation a été mise en place afin de soutenir la population face à l’épidémie de COVID-19.Cette décision a été vivement critiquée par les associations d’immigrés dont l’Union pour l’égalité des ouvriers étrangers et le Conseil du mouvement ouvrier des étrangers, qui ont publié un communiqué ce matin.Ces groupes contestent la limitation du champ des bénéficiaires aux étrangers enregistrés à l’état civil, à ceux qui possèdent le droit de résidence permanente ou qui sont mariés à une personne de nationalité sud-coréenne. Selon eux, il est injuste que des ouvriers qui ont vécu plus longtemps dans le pays et les réfugiés autorisés à y séjourner n’en fassent pas partie alors qu’ils souffrent également des conséquences de la pandémie.Cependant, pour la Commission, si les collectivités territoriales ont pour obligation d’accorder les mêmes bénéfices aux immigrants en vertu de la loi sur l’administration régionale, aucune législation ne l'impose au niveau local. Elle prévoit tout de même d’appeler les autorités à inclure dans la liste les demandeurs d’asile.