L’OHI décide de désigner la mer de l’Est par un numéro d’identification

Photo : YONHAP News

« Mer de l’Est » ou « mer du Japon » ? Cette vieille querelle entre la Corée du Sud et le Japon autour de l’appellation de la mer qui les sépare pourrait bientôt prendre fin.Réunie hier en assemblée générale virtuelle, l’Organisation hydrographique internationale (OHI) a finalement décidé de réviser sa norme actuelle « S-23 », en vertu de laquelle elle dénomme « mer du Japon » les eaux entre la péninsule et l’archipel. Cette appellation contestée par la Corée du Sud est présente actuellement sur environ 60 % des cartes utilisées dans le monde.L’institution basée à Monaco remplacera cette « S-23 » datant de 1929 par la norme « S-130 », qui vise à désigner désormais tous les mers et océans par un numéro d’identification, et ce afin de mieux s’adapter à l’environnement numérique. L’annonce définitive est prévue début décembre.Séoul avait commencé en 1997 à revendiquer l'utilisation commune des deux noms, et 20 ans plus tard il a entamé des négociations officieuses en ce sens avec Tokyo et Pyongyang, en vain. Conformément à la décision de l’OHI, un compromis pourrait être trouvé.