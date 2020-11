People's Choice Awards 2020 : BTS décroche quatre récompenses

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS a raflé quatre récompenses lors de la cérémonie des People's Choice Awards 2020, qui s’est déroulée dimanche en Californie. Il s’agit des prix du groupe, de la chanson, de l’album et du clip de l’année.Dans un message vidéo, le septuor dirigé par RM a remercié ses fans en affirmant que l’année qui s’achève était difficile pour ses membres comme pour tout le monde, et que ceux-ci se sont concentrés sur ce qu’ils savent faire, à savoir la musique. « Notre vie continue grâce à la musique », ont déclaré les Bangtan Boys, en souhaitant que leurs activités aident les gens à poursuivre la leur.Fondés en 1975, les People's Choice Awards s’appuient sur les votes des fans dans les domaines du cinéma, de la télévision et de la musique. En 2018, BTS avait déjà reçu quatre prix, dans les catégories du groupe, de la chanson, du clip et de la star des réseaux sociaux de l’année.