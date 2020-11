La conférence ministérielle de l’Apec plaide pour le rétablissement du commerce et des investissements

Photo : YONHAP News

La 31e conférence des ministres des Affaires étrangères et du Commerce de l’Apec, le forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique, s’est tenue hier.A l’issue de cette rencontre en ligne sous l’égide de la Malaisie, qui assure cette année la présidence tournante, les participants ont adopté une déclaration commune. Dans le texte, ils s’engagent à poursuivre leurs efforts pour remettre sur les rails les échanges commerciaux et les investissements dans la région et pour y établir l’économie numérique inclusive. Ils réaffirment aussi leur volonté de combattre ensemble la pandémie de nouveau coronavirus.Concrètement, le document préconise de faciliter la circulation sans restriction des marchandises et du personnel dits « essentiels », de réformer l’Organisation mondiale du commerce (OMS) et d’adopter la « Vision post-2020 de l’Apec ». Il appelle aussi à mettre en œuvre la feuille de route pour l’économie numérique et à élargir la coopération régionale en matière de développement durable.Des ministres ou vice-ministres des 21 Etats membres ont pris part à la réunion. La Corée du Sud a été représentée par sa ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, qui est l’une des deux candidates en lice pour prendre la tête de l’OMC, et le second vice-ministre des Affaires étrangères, Lee Tae-ho.