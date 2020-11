COVID-19 : 230 nouveaux cas avérés en 24 heures

Photo : YONHAP News

230. C’est le nombre de nouveaux cas de COVID-19 confirmés ces dernières 24 heures. Il reste supérieur à 200 pour le quatrième jour consécutif.Dans le détail, 202 de ces infections supplémentaires sont d’origine locale. Séoul et la province de Gyeonggi qui l’entoure en comptabilisent la majorité avec 87 et 38 cas respectivement.Dans la capitale, le sauna d’un complexe d’appartements et un Ehpad sont à l’origine de deux clusters de 14 et neuf individus respectivement.Face à une telle situation, le gouvernement a élevé aujourd’hui d’un cran le niveau des mesures de distanciation sociale, à 1,5, le second stade sur une échelle qui en comprend cinq. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur jeudi pour deux semaines.Pour le moment, seules la région de Séoul et certaines villes ou communes de la province de Gangwon dans l’est du pays sont concernées. La ville d’Incheon, située à environ 50 km à l’ouest de la capitale, ne sera pas épargnée, mais c’est lundi prochain qu’elle basculera au niveau 1,5.Après avoir pris une telle décision, le président de la République a affirmé qu’elle était inévitable afin d’empêcher une propagation de plus grande échelle. Moon Jae-in a tenu ces propos lors du conseil des ministres hebdomadaire de mardi. Il a également exhorté ses concitoyens à s’unir pour lutter ensemble contre l’épidémie.Pour sa part, le Premier ministre Chung Sye-kyun a mis en garde contre le relâchement de la vigilance dans les autres régions où les mesures ne sont pas encore durcies. Il en a profité pour appeler les personnes à risque à se faire vacciner contre la grippe d’ici la fin du mois, afin d’éviter de voir cette maladie s’ajouter à la pandémie de COVID-19 dans une « cohabitation épidémique ».