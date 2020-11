Le Yeondeunghoe bientôt sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco ?

Photo : YONHAP News

Le Yeondeunghoe, la fête des lanternes en Corée du Sud, est sur le point de rejoindre la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).De fait, cet événement organisé pour célébrer la nativité de Bouddha a reçu un avis positif de l'organe chargé d'évaluer les dossiers de candidature. Il est rare que sa recommandation soit renversée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui prend la décision finale. Cette année, il se réunira entre le 14 et le 19 décembre au siège de l’institution à Paris.De l’avis du panel d’évaluation, le dossier satisfait aux critères d’inscription. Ses membres ont précisé que le festival des lanternes en papier permettait de découvrir la culture bouddhiste, qu’il était profondément enraciné dans la société sud-coréenne et que le gouvernement et les communautés concernées continuaient de promouvoir sa préservation.Si sa recommandation est entérinée par le comité intergouvernemental le mois prochain, le Yeondeunghoe deviendra le 21e patrimoine coréen inscrit sur la liste.