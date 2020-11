Le fils de Kim Jong-nam aurait été emmené aux Pays-Bas par la CIA

Photo : YONHAP News

Kim Han-sol, le demi-neveu du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, aurait été placé sous la garde de la CIA, le service du renseignement américain, après que son père Kim Jong-nam a été assassiné en 2017 à l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie.C’est ce que Suki Kim, écrivaine américaine d’origine sud-coréenne, a affirmé lundi dernier dans l’hebdomadaire américain New Yorker en se basant sur les informations fournies par le groupe anti-Pyongyang Free Joseon.Selon l’auteure, le 14 février 2017, soit le lendemain de la mort du fils aîné de Kim Jong-il, Adrian Hong Chang, le représentant de l’association, a reçu un appel de Kim Han-sol demandant de lui porter secours. Les deux hommes ont alors pris rendez-vous dans la ville de Taipei, à Taïwan.Un jour plus tard, après leur rencontre, le jeune nord-Coréen a essayé de décoller pour Amsterdam avec sa mère et sa petite sœur, mais sans succès. C'est alors que deux agents secrets américains sont entrés en scène, et le jeune Kim a finalement pu rejoindre les Pays-Bas avec l’un d’eux, sans accompagner l’activiste. Etant donné qu'il avait fait part de son intention de réclamer l’asile, Hong Chang a dépêché un avocat à sa résidence néerlandaise. Depuis, le fils de Kim Jong-nam n'a plus fait parler de lui.