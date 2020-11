Vaccins anti-COVID-19 : Séoul négocie plus de 30 millions de doses

Photo : YONHAP News

La course au vaccin contre le COVID-19 est désormais dans la dernière ligne droite. Problème, il n’y en a pas assez pour tout le monde. Chaque pays cherche donc à en sécuriser suffisamment de doses.A ce propos, le ministre de la Santé se veut rassurant. Hier, devant la commission compétente du Parlement, Park Neung-hoo a en effet annoncé que jusqu’à présent, plus de 30 millions de doses avaient été proposées par des entreprises et que des négociations étaient en cours sur les quantités et les prix, via des contacts individuels avec celles-ci.Il a alors précisé que le pays était mieux placé pour obtenir le vaccin du groupe anglo-suédois AstraZeneca, puisque celui-ci le fabriquera en Corée du Sud.Selon le ministre, les laboratoires américains Pfizer et Moderna ont eux aussi pressé le pays de signer des contrats de précommande.Précédemment, le chef de l’Institut national de santé (NIH) Kwon Jun-wook avait affirmé que le gouvernement négociait actuellement pour faire l’acquisition de cinq vaccins qui en sont au début des essais cliniques de phase 3.