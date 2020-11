Séoul versera 1,1 million de dollars pour les enfants non scolarisés de l’Asean

Photo : YONHAP News

La mission de la Corée du Sud auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) a organisé hier, en visioconférence, la cérémonie de lancement d'un projet visant à renforcer l’accès à l’éducation de base des enfants non scolarisés dans quatre pays de cette région.Pour cette initiative, le gouvernement sud-coréen versera 1,1 million de dollars du fonds de coopération Séoul-Asean d’ici la fin de 2021. Il prévoit de mener des études sur ces enfants non scolarisés et les politiques concernées et de mettre en œuvre des programmes éducatifs pilotes comme des salles de révision ou des cours en ligne dans huit régions.Le projet sera dirigé par l’ONG sud-coréenne Goodneighbors et mis en œuvre par le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à Bangkok.Selon les statistiques de l’Unesco, en 2018, 3,7 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire et 4,1 millions en âge d’aller au collège n’avaient pas accès aux établissements scolaires dans dix pays de l’Asean. Ce pour diverses raisons, dont la pauvreté, la discrimination sexuelle, le handicap, la maladie, les catastrophes naturelles ou la barrière linguistique.Lim Sung-nam, ambassadeur de la mission sud-coréenne auprès de l’Asean, a souhaité que ce projet pilote contribue à former la main-d’œuvre de l’avenir en Asie du Sud-est.