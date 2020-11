Entretien téléphonique des ministres sud-coréen et américain de la Défense

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Suh Wook s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec son homologue américain par intérim Christopher Miller, à la demande de celui-ci. L’occasion pour eux de réaffirmer l’engagement des deux pays envers leur alliance solide et leur posture de défense commune.Le sud-Coréen a alors félicité Miller pour sa prise de fonctions à la tête du Pentagone et échangé avec lui sur les moyens de coopération entre les autorités militaires des deux alliés.Suh a également salué l’expérience et la qualification du nouveau secrétaire américain à la Défense qui, selon lui, permettront aussi de développer l’alliance Séoul-Washington.En retour, le successeur de Mark Esper a qualifié celle-ci d’alliance exemplaire qui est la plus longue de l’histoire de son pays.Dans le même temps, les deux hommes se sont engagés à poursuivre leur coopération pour l’orienter vers l’avenir et la développer d'une manière mutuellement complémentaire.Par ailleurs, le ministre sud-coréen de la Défense a reçu hier le chef d’état-major de l’armée de terre américaine James McConville, en visite à Séoul depuis lundi.