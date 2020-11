Traitements et vaccins anti-COVID : la Corée du Sud émerge comme une base de production

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud commence à s’imposer comme une base de production des principaux traitements et vaccins anti-COVID-19 mis au point par les laboratoires étrangers, le pays étant reconnu pour ses capacités de fabrication rapide et de haute qualité. Plusieurs groupes biopharmaceutiques sud-coréens ont d’ores et déjà signé nombre d’accords en ce sens.Samsung Biologics a passé un tel contrat avec GlaxoSmithKline (GSK), une multinationale britannique et l'un des dix géants de l'industrie pharmaceutique mondiale, et avec la firme américaine Eli Lilly.SK Bioscience a fait de même avec le suédo-britannique AstraZeneca et l’américain Novavax.Même chose pour GC Pharma et GL Rapha. Le premier fabriquera des vaccins pour le compte de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), et le second le vaccin russe « Spoutnik V ».Les professionnels de l’industrie expliquent cette performance non seulement par les capacités technologiques et de production de masse des entreprises sud-coréennes, mais aussi par la bonne gestion de la crise sanitaire du pays.