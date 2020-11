Handball : une équipe de joueurs étrangers remporte une compétition amateur à Séoul

Photo : YONHAP News

Une équipe composée d’étrangers résidant en Corée du Sud est montée sur la plus haute marche du podium à l'issue de la 12e édition d'une compétition de handball amateur, qui s'est tenue au début du mois au gymnase olympique de handball SK, à Séoul. Elle a remporté l’ensemble de ses quatre matchs.Fondé en 2009, le « Seoul Expats Handall Club » a été dissous en 2014 avant de renaître l’an dernier. Il compte une vingtaine de membres, tous originaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord et centrale, sauf le président qui est sud-Coréen. Sept femmes composent également cette équipe, mais comme il n’existe pas de catégorie mixte dans la compétition, deux d’entre elles se sont chargées du rôle de sélectionneur et d’entraîneur aux côtés des hommes.Selon son président Lee Rok, le club a été formé grâce aux réseaux sociaux et la plupart des joueurs travaillent dans des entreprises du pays du Matin clair. Le capitaine, Thomas Guidez, est professeur de langue et littérature françaises à l’université Sungshin. Aucun joueur n’a suivi de formation professionnelle, mais la plupart pratiquent le handball depuis leur adolescence.