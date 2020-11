COVID-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse les 300 pour la 1ère fois en 81 jours

Photo : YONHAP News

Jour après jour, le coronavirus poursuit sa progression. En l’espace de 24 heures, 313 cas supplémentaires ont été répertoriés : 245 d’origine locale et 68 importés. Ce qui représente une hausse de 83 patients par rapport à la veille. C’est la première fois depuis 81 jours que ce chiffre franchit le cap des 300.Le pays comptabilise désormais un total de 29 311 personnes diagnostiquées positives au COVID-19.Dans ce contexte préoccupant, le niveau des mesures de distanciation sociale passera demain à 1,5, le second stade sur une échelle qui en comprend cinq, dans la région de Séoul et certaines villes et communes de la province de Gangwon. A la veille de ce basculement, les autorités sanitaires se sont mises à vérifier le respect des règles durcies dans les établissements jugés à haut risque de ces zones.Désormais, le virus circule activement dans les espaces du quotidien, de quoi inquiéter particulièrement les autorités. Celles-ci indiquent qu’il se transmet souvent dans les lieux où il est indispensable d’enlever son masque, comme les restaurants. Elles continuent d’appeler les citoyens à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire, à éviter les endroits bondés et à réduire les déplacements non essentiels.