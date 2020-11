Bio-santé : le gouvernement dévoile sa stratégie de développement de l'industrie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui sa stratégie visant à promouvoir l’industrie de la bio-santé et à renforcer ses capacités technologiques. Une annonce faite en présence de représentants des entreprises concernées. Il s’agit pour l’essentiel d’apporter son soutien financier à la recherche et au développement (R&D) de ces entreprises et de les aider à multiplier leurs investissements.Selon les explications de l’exécutif, les principales firmes du secteur, dont Samsung Biologics et Celltrion, projettent d’investir à l’horizon 2023 un montant de l’ordre de 10 000 milliards de wons, l’équivalent de 7,6 milliards d’euros. Si tel est le cas, leur production pourrait progresser d’environ 20 % par an et entraîner la création de quelque 9 300 nouveaux emplois d’ici cette échéance.Le gouvernement a alors souligné qu’il jouerait un rôle de soutien, précisant qu’en 2021, son budget alloué à la R&D de la filière serait augmenté de 30 % par rapport à cette année pour s’élever à 1 700 milliards de wons, soit 1,3 milliard d’euros.En ce qui concerne les produits médico-pharmaceutiques, la priorité sera donnée au développement de leur structure de production ou de distribution et à la formation du personnel qualifié, entre autres.Le plan prévoit aussi l’augmentation de la part de marché domestique des appareils médicaux, le soutien aux exportations des véhicules médicalisés ou d’autres dispositifs de convergence technologique, ou encore l’aménagement de pôles de compétitivité de l’industrie.