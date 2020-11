Séoul réfute l'affirmation de Tokyo sur le nom de la mer qui sépare les deux pays

Photo : Getty Images Bank

L’Organisation hydrographique internationale (OHI) a décidé lundi de désigner tous les mers et océans seulement par un numéro d’identification pour mieux s’adapter à l’environnement numérique.Conformément à cette décision, la « mer du Japon », le seul nom indiqué sur sa publication actuelle S-23, mais contesté par la Corée du Sud, pourrait disparaître. Celle-ci réclamait que ces eaux la séparant de l’archipel nippon soient appelées « mer de l’Est », ou qu’au moins les deux dénominations soient utilisées.Pourtant, le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi a mis en avant hier que la « mer du Japon » resterait toujours sur les cartes marines internationales en papier et que la revendication de son pays avait ainsi été acceptée par l’institution.Ces propos ont aussitôt fait réagir Séoul. Selon le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Lee Jae-woong, le rapport du secrétaire général de l’OHI publié à l’issue de l’assemblée confirme que ladite S-23 ne sera plus une norme valable.Lee a aussi rappelé les propos tenus par le président de l’assemblée. Celui-ci avait précisé que « la S-23 serait rendue publique comme une publication de l’institution illustrant son passage historique de l'analogique au numérique pendant que la S-130, la nouvelle norme à adopter, serait développée ».