Photo : YONHAP News

Séoul et sa région se sont réveillés sous une pluie battante, ce jeudi matin. Quelque 90 mm de pluie se sont déversés à Incheon, Gwangmyeong et dans la capitale, accompagnés d'orages formés par la rencontre entre l'air chaud et une masse d'air froid en provenance du nord-ouest. Ce qui a provoqué des embouteillages sur le chemin du bureau ou de l'école.Les précipitations devraient cesser dans le courant de l'après-midi, avant une chute brutale des températures cette nuit. En attendant, Météo-Corée prévoit pour cette journée des maximales de 17°C à Séoul, 20°C à Jeonju et 21° à Busan.