Les députés américains votent deux résolutions sur le renforcement de l’alliance avec Séoul

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants a voté mercredi deux résolutions en faveur du renforcement de l’alliance Séoul-Washington, et ce à l’occasion du 70e anniversaire, cette année, du début de la guerre de Corée.Ces textes précisent que « cette alliance est davantage consolidée sur la base des relations d’intérêt stratégique des deux pays et à la fois à travers leur contribution à la démocratie ». Ils ont aussi évoqué la participation américaine au conflit : au total, 1 780 000 soldats avaient été mobilisés et quelque 36 000 d’entre eux ont été tués pendant ces hostilités « jamais oubliées ».Les députés y font aussi mention des négociations bilatérales visant à déterminer la contribution financière de chacun pour le maintien des GI’s en Corée du Sud. Ils appellent effectivement à les faire aboutir au plus vite et soulèvent la nécessité de parvenir à un accord acceptable par les deux parties et valable pendant une certaine période.Le pacte a été renouvelé tous les ans sous l’administration de Donald Trump, qui revendique chaque fois une forte augmentation des frais que Séoul doit prendre en charge.