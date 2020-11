Bio-santé : Samsung Biologics entame les travaux de la plus grande usine au monde

Photo : YONHAP News

Samsung Biologics a annoncé, mercredi, avoir tenu la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine dotée de la plus grande capacité de production au monde dans le secteur de la bio-santé. Il s’agit de sa quatrième usine, qui verra le jour au sein du Global Campus de Songdo, à Incheon.La firme a pour objectif de lancer la production dès 2022 pour mettre en branle la totalité du site l’année suivante. Le volume de production de la nouvelle installation sera de 256 000 litres, largement supérieur à celui de sa troisième usine, de 180 000 litres, qui représente déjà la plus grande capacité de fabrication sur la planète. Sa superficie sera de 238 000 m², pour un coût de construction estimé à 1 740 milliards de wons, soit environ 1,3 milliard d’euros.Ce site est conçu de manière à permettre la production de l’amont vers l’aval, depuis le développement de lignées cellulaires à la fabrication de produits finis. Samsung Biologics projette d’embaucher environ 1 850 personnes, et 6 400 individus seront employés pour sa construction.Le PDG de la compagnie a fait savoir qu’une fois achevé l’aménagement du premier campus biologique avec la construction de cette quatrième usine, l’entreprise envisageait d’acheter des terrains pour entamer la création d’un deuxième campus biotechnologique et renforcer ses capacités de recherche et développement en coopérant étroitement avec les PMEs sud-coréennes du secteur.