Lee In-young : Séoul proposera à Pyongyang la reprise du dialogue après l’apaisement de la crise sanitaire

Photo : KBS News

Le ministre de la Réunification était l’invité du journal télévisé de 21h de la KBS, hier. Pour son premier plateau sur la télévision publique depuis sa prise de fonction en juillet, Lee In-young a répondu aux questions consacrées à la Corée du Nord et aux relations avec elle, plus particulièrement après l’investiture de Joe Biden, le président élu des Etats-Unis.Il a alors annoncé son intention de proposer officiellement à Pyongyang la reprise du dialogue intercoréen, une fois que la situation sanitaire s’apaisera. Selon lui, il faut relancer la coopération dans des domaines « ouverts et officiels » afin de développer les relations entre les deux Corées. Et Séoul est prêt à mener « le meilleur dialogue » avec le Nord n'importe où et à n'importe quel moment.Cet ancien patron du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir de centre-gauche, a aussi affirmé croire que la lutte conjointe contre le coronavirus pourra ouvrir une brèche dans les relations entre les deux frères ennemis.Interrogé sur la possible politique nord-coréenne de la future administration américaine, le ministre a estimé qu’elle ne serait pas différente de celle du gouvernement de Moon Jae-in. Il a souligné les nombreuses similarités entre l’approche de Joe Biden et le processus de paix prôné par Séoul.A propos des provocations récurrentes du Nord en amont de l’investiture de chaque gouvernement américain, Lee a prédit que, cette fois, le régime communiste pourrait faire preuve de retenue.