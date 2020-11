COVID-19 : Séoul et Gwangju placés au 2e palier de l’échelle de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui que les mesures renforcées de distanciation sociale ont été mises en place dans certaines villes et provinces du pays, face au rebond de la pandémie de COVID-19.Concrètement, il s’agit de les élever au niveau 1,5, le second stade sur une échelle qui en compte cinq. Séoul, la province de Gyeonggi qui l’entoure, la ville de Gwangju, dans le sud-ouest, et le district de Cheorwon dans le Gangwon sont concernés.Ce palier appelle des règles plus restrictives : un client maximum pour quatre mètres carrés dans tout établissement à haute fréquentation comme les restaurants, les cafés, les salles de mariage et les funérariums, ou encore moins de 100 personnes pour les rassemblements durant lesquels les participants scandent des slogans ou chantent, ainsi que pour les concerts, les festivals et les conférences.La capacité d’accueil des spectateurs et des fidèles est aussi réduite à 30 % dans les stades et les lieux de culte. Les réunions associatives sont interdites.Le télétravail doit être organisé d’une manière convenable dans les secteurs public comme privé. Et dans les écoles, chaque classe doit recevoir seulement deux tiers au maximum de ses élèves. Dans les cinémas et les salles de spectacle, un siège vide doit être laissé entre chaque usager.Quant au bilan quotidien des nouvelles infections, il fait état, ce jeudi, de 343 cas : 293 d’origine locale et 50 importés. Le chiffre se maintient au-dessus de 300 pour le deuxième jour de suite. Des contaminations groupées se succèdent aussi à travers le pays.