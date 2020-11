Football : Hwang Hee-chan testé positif au COVID-19

Photo : YONHAP News

Un de plus. Hwang Hee-chan, de l’équipe nationale de football de Corée du Sud, a lui aussi été testé positif au COVID-19. Il s’était fait dépister à l'issue du match amical des « Guerriers de Taegeuk » contre le Qatar, disputé mardi en Autriche. C’est ce même attaquant du RB Leipzig qui avait ouvert le score 16 secondes seulement après le coup d'envoi de la rencontre.Hwang a appris le résultat à Berlin alors qu’il se dirigeait vers Leipzig, la ville allemande où est basé son club. Celui-ci doit le transporter à bord d’un véhicule médicalisé.La sélection entraînée par Paulo Bento compte désormais sept joueurs et trois membres du staff positifs au coronavirus. Elle craint désormais que le virus n’ait été transmis aux autres co-équipiers, parmi lesquels Son Heung-min de l'équipe londonienne de Tottenham Hotspur.Dans ce contexte, dix membres de la sélection, dont cinq joueurs, ont atterri plus tôt dans la journée à l'aéroport d'Incheon. Ils vont être placés en quarantaine pour deux semaines à leur domicile ou au centre d'entraînement de l'équipe à Paju, au nord de Séoul.