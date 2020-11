Photo : YONHAP News

Le président de la République a félicité les députés « pro-Séoul », élus lors des dernières élections aux Etats-Unis.Moon Jae-in a envoyé des messages en ce sens au sénateur démocrate Edward Markey et aux représentants du même parti, Ro Khanna, Andy Kim et Brad Sherman.En les remerciant pour leurs contributions passées en faveur du renforcement de l’alliance bilatérale, le locataire de la Cheongwadae leur a demandé de continuer à œuvrer pour la paix dans la péninsule coréenne ainsi que la stabilité et la prospérité de la communauté internationale.Avant cela, le chef de l’Etat avait félicité, vendredi dernier, les personnages clés du Congrès américain, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et des associations liées à la Corée du Sud.