Le gouvernement autorise les « voyages internationaux » en avion sans atterrissage

Photo : YONHAP News

Afin de venir en aide aux compagnies aériennes et promouvoir la consommation, le gouvernement a décidé d’inaugurer, au plus tôt le mois prochain, des vols internationaux sans atterrissage pour une période d’un an. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministre des Finances, Hong Nam-ki, lors de la 20e réunion de la cellule d’urgence économique interministérielle.En particulier, les passagers pourront se rendre dans les boutiques hors taxe comme les voyageurs ordinaires. Autrement dit, ils pourront acheter des produits « duty free » pour un montant inférieur à 600 dollars, une bouteille d’alcool d’un litre, jusqu'à 200 cigarettes et du parfum.Dans le cadre de la prévention contre le COVID-19, ces touristes d’un nouveau genre pourraient avoir à émettre leur billet en ligne et se voir interdire l’utilisation des autocars desservant les aéroports.L'exécutif envisage d'achever les préparatifs avant la fin de ce mois pour permettre aux compagnies aériennes de proposer des produits le plus vite possible. Concrètement, six opérateurs, à savoir Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, T’way Air et Air Busan devraient prendre part à cette initiative.