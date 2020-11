Moon participe au sommet de l’APEC sur fond de crise sanitaire

Photo : KBS News

Le président de la République prendra part, ce soir, au sommet virtuel du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (APEC). Ce dernier constitue le plus grand organisme de concertation régionale au monde. En effet, il couvre une vaste zone représentant 60 % du PIB et la moitié du commerce international.Ce rendez-vous a pour objectif de renforcer la coopération mondiale pour surmonter la pandémie de COVID-19. A cette occasion, Moon Jae-in présentera la politique de gestion et de prévention sanitaires de son pays, avant d’appeler à une plus grande cohésion au niveau international.Le locataire de la Cheongwadae proposera également à ses homologues de rendre plus fluide la circulation d’un pays à l’autre de la main d’œuvre essentielle pour mieux lutter ensemble contre la pandémie. Il soulignera l’importance de maintenir la liberté de déplacement des industriels de sorte à sauvegarder la chaîne de valeur mondiale.Le président américain Donald Trump y est attendu alors qu’il a participé une seule fois au sommet de l’Apec depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Le numéro un chinois Xi Jinping y sera également présent. L’attention se porte alors sur le message que délivreront les deux leaders, en plein milieu d’une guerre hégémonique des deux puissances mondiales.Par ailleurs, le président Moon assistera ce week-end au sommet en ligne du G20. A l’ordre du jour, la réponse à la crise pandémique et la sauvegarde des emplois.