Météo : le mercure en chute libre

L'automne semble avoir claqué la porte du pays du Matin clair. Ce vendredi, les sud-Coréens se sont réveillés en grelottant.A Séoul, le mercure a dégringolé de quinze degrés par rapport à hier, en affichant 2°C ce matin et 6°C dans l'après-midi. Les habitants de Gangneung, une ville côtière de l'est du pays, sont un peu mieux lotis avec une température minimale de 7°C, même si l'écart est encore plus important que dans la capitale avec une chute de seize degrés en 24 heures.Dans le reste du pays, Météo-Corée prévoit des maximales de 10°C à Gwangju, 15°C à Busan et 17°C sur l'île de Jeju.Le week-end s'annonce nuageux et même pluvieux, des averses étant attendues dimanche sur l'ensemble du territoire. Les températures seront en légère hausse, avec par exemple 12°C à Séoul samedi après-midi, avant un retour du froid dès lundi.