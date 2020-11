COVID-19 : 363 nouveaux cas, le Premier ministre s’adresse à la nation

Photo : YONHAP News

La pandémie de COVID-19 reste sur une pente ascendante. Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le bilan quotidien à 0h fait état de 363 cas : 320 d’origine locale et 43 importés. Ce qui porte à 30 017 le nombre de personnes contaminées depuis le premier cas déclaré dans le pays le 20 janvier, y compris 501 décès.Sur le plan géographique, 218 cas sont concentrés dans la région métropolitaine de Séoul, qui inclut la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon. C’est la première fois en 84 jours que cette zone a franchi la barre des 200 cas par jour. 145 cas sont répartis sur l’ensemble des autres régions, qui enregistrent plus de 100 cas pour le deuxième jour consécutif.Au niveau national, le nombre de nouvelles infections au nouveau coronavirus a dépassé les 300 pour le troisième jour de suite. Une première en presque trois mois. La dernière fois remonte à la période du 21 au 23 août, lorsque la « seconde vague » déferlait dans la région métropolitaine de Séoul. Ainsi, les épidémiologistes estiment qu’une « troisième vague » a déjà commencé.Cette situation s’explique par la multiplication des petits ou moyens foyers de contamination dans divers lieux de la vie quotidienne, comme les réunions familiales, les centres de sport ou de loisirs, et les établissements scolaires ou religieux, entre autres.Certes, les autorités et les collectivités locales ont relevé le niveau d’alerte à 1,5, à savoir le second stade sur une échelle qui en compte cinq, dans les régions où la contamination a connu une forte hausse très rapide : Séoul, la province de Gyeonggi qui l’entoure, la ville de Gwangju, dans le sud-ouest, et le district de Cheorwon dans le Gangwon. Mais cette mesure ne semble pas suffire à couper la chaîne de contamination étant donné que la pandémie se propage de façon sporadique et simultanée.Les spécialistes préconisent donc de relever les mesures de distanciation sociale au niveau 2. C’est ce qu’a fait la ville de Suncheon, dans le sud-ouest. La mesure a pris effet à 0h aujourd’hui. Une première depuis la mise en place du nouveau système de distanciation sociale.Le gouvernement envisage de passer au niveau supérieur dès que le bilan quotidien dépassera les 200 en moyenne au cours des sept derniers jours écoulés, sans se conformer à son principe de « maintien du niveau 1,5 pendant deux semaines ».Compte tenu de la gravité de la situation, le Premier ministre a prononcé ce matin son sixième discours à la nation sur le COVID-19. Chung Sye-kyun a fait savoir que la progression de la pandémie était désormais au même niveau que lors du pic enregistré en février dernier dans la ville de Daegu et sa province voisine de Gyeongsang du Nord. Selon lui, si des mesures ne sont pas prises maintenant pour inverser la tendance, la population s'exposera à de lourdes contraintes comme en témoignent les reconfinements en Europe. Ainsi, le chef du gouvernement a appelé les citoyens à éviter tout rassemblement de fin d’année et à réduire au maximum leurs sorties, et les entreprises à privilégier le télétravail.