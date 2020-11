Nucléaire : Séoul et Abu Dhabi cherchent ensemble de nouveaux marchés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis cherchent à exporter conjointement des centrales nucléaires aux pays tiers.Dans le cadre de la troisième consultation de haut niveau sur l’énergie atomique, tenue jeudi en visioconférence, les deux pays ont décidé de poursuivre des discussions en ce sens en désignant 11 domaines de coopération pour atteindre cet objectif.Les deux délégations, dirigées respectivement par le deuxième vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Lee Tae-ho, et le ministre émirati de l’Energie et des Infrastructures, Al Mazrouei, ont également fait le point sur l’état d’avancement des projets dans deux autres domaines, à savoir « la recherche et le développement de l’énergie nucléaire » et « la sécurité nucléaire et le contrôle de la sûreté de l’énergie atomique ».Enfin, Séoul et Abu Dhabi sont convenus de coopérer étroitement pour construire avec succès la centrale nucléaire de Barakah et intensifier la coopération dans ce secteur.Les deux côtés projettent de tenir, l’an prochain à Séoul, la quatrième édition de cette assise.