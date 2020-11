Les chefs d’état-major interarmées sud-coréen, américain et japonais en faveur du multilatéralisme

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo sont convenus de poursuivre leurs efforts et d’élargir la coopération multilatérale en vue de renforcer la paix et la stabilité dans la région indopacifique. C’est la conclusion tirée à l'issue d’une rencontre en visioconférence qui a réuni jeudi le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), Won In-choul, celui des armées américaines, Mark Milley, et leur homologue des forces d’autodéfense japonaises, Koji Yamazaki.Won a souligné l’importance que revêt la coopération trilatérale pour réaliser la dénucléarisation et installer la paix permanente dans la péninsule coréenne.De son côté, Milley a réaffirmé la volonté des Etats-Unis de mobiliser, le cas échéant, l'ensemble de leurs capacités militaires afin d’offrir à la Corée du Sud et au Japon une « dissuasion étendue », en vertu de laquelle un Etat étend sa stratégie de dissuasion nucléaire nationale à ses alliés.Quant à Yamazaki, il a souligné la nécessité pour les trois nations de coopérer étroitement afin de pacifier et stabiliser la zone indopacifique en s’appuyant sur l’ordre international, et d’amener la Corée du Nord à respecter rigoureusement les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l’Onu.Cette réunion tripartite a vu le jour en 2010 sur l’initiative de Washington. Depuis, elle s’est tenue une ou deux fois par an. La précédente a eu lieu il y a un an, en novembre 2019.