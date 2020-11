Washington impose de nouvelles sanctions visant la main-d’œuvre nord-coréenne expatriée

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont ajouté sur leur liste noire deux sociétés pour leur implication dans l’envoi à l’étranger d’ouvriers nord-coréens. L’Agence du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain a annoncé jeudi, sur son site web, que ses nouvelles mesures punitives visaient Mokran LLC, une entreprise russe de construction, et Cholsan General Trading Corporation, une compagnie nord-coréenne implantée en Russie.Selon le dispositif américain, Washington pourra blacklister tout individu ou entité impliqué dans des transactions avec les deux entreprises incriminées. Il en va de même pour les établissements financiers étrangers qui fournissent des prestations à leur égard.Par ailleurs, le département américain au Trésor a fait savoir que certains pays n’avaient toujours pas fait rapatrier les travailleurs nord-coréens présents sur leur sol vers le royaume ermite, alors que le Conseil de sécurité de l’Onu avait fixé la date butoir au 22 décembre 2019 pour cela. Son chef Steven Mnuchin les a appelés à effectuer le rapatriement en question. S’il ne les a pas nommément désignées, sa remarque semble viser la Chine et la Russie.Pour rappel, l’OFAC a blacklisté pour le même motif, en janvier, deux sociétés, à savoir la compagnie commerciale Korea Namgang Trading et le gestionnaire de logements Beijing Sukbakso, basés respectivement à Pyongyang et à Pékin.Avec ces nouvelles sanctions, le pays de l'Oncle Sam semble montrer sa ferme volonté d’empêcher le régime de Kim Jong-un d’engranger des devises étrangères pour alimenter son programme nucléaire, même s’il traverse une période de transition à l’approche de l’alternance politique.