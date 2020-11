La Caisse nationale de l’assurance maladie perd son procès contre des fabricants de cigarettes

Photo : KBS News

La Caisse nationale de l’assurance maladie a perdu, en première instance, le procès qu’elle a engagé en 2014 contre des fabricants de cigarettes, dont KT&G, Philip Morris et BAT.Le plaignant demandait une indemnisation de 53 milliards de wons, soit environ 40 millions d’euros, en affirmant qu’il avait dû prendre en charge, entre 2003 et 2013, des frais de soins supplémentaires pour les patients atteints par le cancer du poumon après avoir longtemps fumé.Le tribunal du district central de Séoul a cependant jugé que le lien de causalité entre le tabagisme et ladite maladie était difficile à établir clairement. Il a également estimé que les dépenses supplémentaires pour les malades en question avaient été effectuées en vertu du contrat entre ces derniers et la caisse, et que les accusés n’avaient pas de rapport direct avec ce fait.La Caisse nationale a manifesté sa volonté de faire appel de ce verdict. Cependant, la Justice du pays n’a jamais reconnu, jusqu’à présent, la responsabilité des fabricants de cigarettes dans les pathologies des fumeurs.