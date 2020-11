L’Unicef affecte 22,7 millions de dollars à ses projets nord-coréens en 2021

Photo : YONHAP News

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a fixé à 22,7 millions de dollars son budget pour l’an prochain destiné à apporter une aide humanitaire à la Corée du Nord. C’est ce qu’a fait savoir aujourd'hui Radio Free Asia (RFA).Selon la radio basée à Washington, l’Unicef a publié mercredi son rapport 2021 sur les activités humanitaires pour les enfants nord-coréens. Dans ce texte, l'organisation précise qu’il s’agit de venir en aide à 1,6 million d’enfants et 7,2 millions d’adultes dans le royaume ermite.L’Unicef prévoit donc une enveloppe similaire à celle de cette année, à savoir 22,5 millions en billets verts. Fin 2019, il y avait affecté 19,5 millions, avant d’apporter une rallonge de 3 millions en avril dernier suite à la propagation du COVID-19.Dans son budget pour 2021, 9 millions de dollars seront dépensés dans le cadre d’un projet alimentaire, 6,5 millions pour un projet sanitaire et médical, et 7,17 millions pour l’alimentation en eau potable et l’hygiène. Il s’agira également de soutenir le dispositif intégré de prévention et de réaction d’urgence en vue de lutter contre le nouveau coronavirus.D’abord, le projet alimentaire prévoit d’apporter à 1,6 million de petits âgés de moins de cinq ans une alimentation riche en vitamine A et en micronutriments, et de soigner 95 000 enfants âgés de 59 à 72 mois et souffrant de carences aiguës.Ensuite, le programme sanitaire a pour but de traiter la diarrhée de 600 000 enfants et femmes hébergés dans les établissements aidés par l’Unicef, d’offrir des soins d’urgence liés aux nouveau-nés en faveur de 90 500 femmes enceintes, et de fournir du matériel de protection personnelle pour 20 000 agents de la santé. S’y ajoute aussi l’acheminement de produits médicaux pour 6 millions d’habitants.Enfin, le dernier projet consiste à fournir de l’eau potable et salubre à 200 000 habitants pour la consommation et l’hygiène corporelle.