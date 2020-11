Le Parlement vote le prolongement d’un an de la mission des unités Cheonghae et Akh

Photo : YONHAP News

Les missions des unités sud-coréennes déployées à l’étranger, Cheonghae et Akh, ont été reconduites d’un an jusqu’à la fin de l’année prochaine. La commission parlementaire de la défense a adopté, aujourd’hui, le projet de loi en ce sens.Dépêchée en mars 2009 dans le golf d’Aden, situé au large de la Somalie, l’unité Cheonghae a pour mission de lutter contre la piraterie. Quant à Akh, déployée en janvier 2011 aux Emirats arabes unies, elle forme des forces militaires locales et protège les ressortissants sud-coréens dans la région en cas d’urgence. En tout, des effectifs de 300 et 150 soldats y sont respectivement affectés.Séoul prolonge d’un an, chaque année, leurs missions avec l’approbation de l’Assemblée nationale.