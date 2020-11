Le Korea Kimchi Festival 2020 retransmis sur la chaîne YouTube de KBS World

Photo : YONHAP News

Alors que la saison du kimjang, la préparation du kimchi pour l’hiver, bat actuellement son plein, se tient jusqu'à ce dimanche le « Korea Kimchi Festival 2020 ». Et plusieurs programmes présentant les mille et une facettes de ce chou salé, épicé et fermenté seront diffusés sur la KBS.Tout d’abord, une émission spéciale dédiée aux artisans du kimchi en province ouvrira le bal ce soir à 18h sur la chaîne KBS 1. On pourra également y admirer des plats à base de kimchi inventés par des chefs cuisiniers de renom mondial travaillant dans des hôtels de luxe du pays.Dimanche, un programme spécial retransmettra en direct des événements palpitants liés à ce mets se déroulant dans cinq pays étrangers, à savoir les Etats-Unis, la Russie, l’Australie, le Vietnam et le Royaume-Uni. A la même heure, dans le studio de Séoul, des dizaines de groupes et vedettes de K-pop et de variétés, dont TOO, W24, et des chanteurs de trot participeront à cette fête. L'émission sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de KBS World à 10h et à 20h. Elle sera rediffusée le 1er décembre à 14h30 sur KBS 1.